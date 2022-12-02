التحقيق في مقتل طفلة على يد عامل بالسلام.. وقانوني يوضح العقوبة المتوقعة

تجرى جهات التحقيق بالقاهرة، تحقيقاتها في واقعة مقتل طفلة على يد عامل، حيث ناظرت جهات التحقيق جثمان الطفلة المتوفاة وأمرت بنقلها إلى المشرحة لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وإعداد تقرير مفصل عنها، كما أمرت رجال الشرطة بسرعة إجراء التحريات في الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في محيط المكان واستدعاء شهود العيان لسؤالهم حول الواقعة.

تفاصيل الجريمة

أما عن تفاصيل تلك الجريمة التي شهدتها منطقة السلام بالقاهرة، فكانت بدايتها عقب ورود بلاغ إلى قسم شرطة السلام بالقاهرة يفيد بالعثور على جثة طفلة بدائرة القسم، وعقب انتقال رجال الشرطة إلى المكان، وبالفحص أفاد أحد الأشخاص بعثوره على جثة طفلة، 5 سنوات، ملقاة بإحدى المناطق التابعة لدائرة القسم وبها جروح متفرقة بالجسم.

وتبين عقب استخدام التقنيات الحديث وعمل التحريات وجمع المعلومات وجود شبهة جنائية، وأمكن تحديد مرتكب واقعة قتل طفلة السلام، وتبين أنّه عامل يقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتم ضبطه واقتياده إلى قسم الشرطة، وعقب مواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واستقل مركبة توك توك وألقى الجثة بمكان العثور عليها، وضبط السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن العقوبة طبقًا للقانون، أوضح حسن حميدة المحامي، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ الفقرة الثانية من المادة 234 من قانون العقوبات نصت على أن: «يُحكم على فاعل هذه الجناية أي القتل العمد بالإعدام شنقًا، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى».