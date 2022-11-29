ضبط 7 آلاف قطعة غيار سيارات مقلّدة داخل مخزن في السلام

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، مدير مخزن قطع غيار سيارات في السلام أول لإدارته المخزن دون ترخيص، وحيازته كميات كبيرة من قطع غيار السيارات المقلّدة لعلامات تجارية عالمية دون مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها الأسـواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل المخزن على 7 آلاف و400 قطعة غيار سيارات أنواع مختلفة جميعها مقلّدة ومجهولة المصدر.

بمواجهته، اعترف بإدارته المخزن دون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.