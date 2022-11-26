الداخلية في أسبوع.. مصرع 7 عناصر إجرامية وكشف غموض 67 جريمة قتل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي.

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال الأمن العام استهداف البؤر الإجرامية شديدة الخطورة بمنطقتي (بحيرة المنزلة بنطاق محافظات دمياط - بورسعيد - الدقهلية)، (السحر والجمال بنطاق محافظتي الشرقية والإسماعيلية) أسفرت عن ضبط (93) متهما، وبحوزتهم (33 قطعة سلاح ناري – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 38 قطعة سلاح أبيض)، ضبط (45) قضية إتجار بالمواد المخدرة.

ضبط 574 عنصرا إجراميا

كما تم تنفيذ (5904) أحكام قضائية متنوعة، وفي مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع (7) عناصر إجرامية، وضبط (574) عنصرا إجراميا بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الدقهلية - الغربية – السويس – كفر الشيخ – قنا – القليوبية - الشرقية – بورسعيد – الإسكندرية – المنيا – المنوفية – البحر الأحمر – أسوان – سوهاج – دمياط – الوادى الجديد – الأقصر – الإسماعيلية – جنوب سيناء – الفيوم – مطروح – البحيرة)، وبحوزتهم (306 قطع أسلحة نارية - عدد كبير من الطلقات مختلفة الأعيرة - كميات من المواد المخدرة المتنوعة) وجدير بالذكر أن عدد من المذكورين كان قد سبق اتهامهم في العديد من القضايا أبرزها (قتل - سرقة – سلاح - مخدرات).

في مجال ضبط الأسلحة النارية والبيضاء غير المرخصة: تم ضبط (1189) قطعة سلاح نارى أبرزها ( رشاش – 2 جرينوف – 102 بندقية آلية – 55 مسدسا – 205 بنادق مششخنة وغير مششخنة - 824 فردا محليا – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – 160 خزينة)، وضبط (2) ورشة لتصنيع الأسلحة النارية: ضبط بداخلهما (10 فرود محلية – بندقية مششخنة - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة - أدوات وأجزاء التصنيع).

ضبط (214) قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات

أما في قضايا المصنفات، فقد تم ضبط (214) قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية على النحو التالي: (118) قضية في مجال مكافحة جرائم المطبوعات ضبط خلالها 3800 تمثلت في كتب تعليمية خارجية لسنوات ومواد دراسية مختلفة بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية، وكذا ضبط (96) قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات تم خلالها اتخاذ الإجراءات القانوني.

أما في مجال قضايا البيئة والمسطحات المائية، فإنه جرى ضبط (372) قضية في مجال حماية الثروة السمكية، أبرزها قضايا (صيد مخالف - غزل مخالف - جوابى مخالفة).