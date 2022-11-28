مصرع مدرس في انقلاب دراجة نارية بسوهاج.. لا شبهة جنائية

لقي مدرس أربعيني في محافظة سوهاج مصرعه، اليوم الاثنين، إثر انقلاب دراجة نارية كان يقودها.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج إخطارا، يفيد ورود بلاغ لمركز طما من مستشفى طما المركزي بوصول المدعو «إبراهيم ع ع ع»، 40 عاما، مدرس، ويقيم بدائرة المركز، جثة هامدة، إثر انقلاب دراجة نارية.

نفي الشبهة الجنائية

وعلى الفور، انتقلت وحدة بحث جنائي بإشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي إلى موقع البلاغ، وبسؤال شقيق المتوفى «عبد الفضيل ع ع ع»، 48 عاما، صاحب محل بقالة، و«محمد ح ز ح»، 40 عاما، صاحب معرض «توك توك»، وهو شاهد عيان على الواقعة، قررا أنه أثناء قيادة المذكور دراجته النارية بدائرة مدينة طما اختل مقود الدراجة بيده، ما أدى لانقلابه على جانب الطريق ووفاته، ونفى شقيقه الشبهة الجنائية.

الكشف الطبي على الجثة

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة نزيف داخلي حاد بالمخ أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث وإعادة تسيير الحركة المرورية.