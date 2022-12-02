القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وأستراليا في دور الـ 16 بكأس العالم

يترقب عشاق ومحبو كرة القدم انطلاق مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر، وازداد البحث عن القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وأستراليا، التي تقام غدا على ملعب أحمد بن علي، منذ تأكيد تأهل منتخب راقصي التانجو.

وفي السطور التالية، نعرض أبرز القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وأستراليا في دور الـ 16 من بطولة كأس العالم.

موعد مباراة الأرجنتين وأستراليا

وتنطلق مباراة منتخب الأرجنتين وأستراليا، غدا السبت 3 ديسمبر، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت المغرب.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وأستراليا

ويأتي تردد القنوات الناقلة لمباراة الأرجنتين وأستراليا، كالتالي:

بي إن سبورت ماكس

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12245.

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

تردد قناة الكأس القطرية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11919

الاستقطاب: H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

يذكر أن الفائز من مباراة الأرجنتين وأستراليا سيواجه الفائز من مباراة منتخبي هولندا والولايات المتحدة، في دور الـ 8