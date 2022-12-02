قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا بعنوان «مهاجرون في زمن اليمين الأوروبي»

عرض برنامج «عايش» الذي تقدمه الإعلامية داليا نجاتي على شاشة «القاهرة الإخبارية» تقريرا بعنوان «مهاجرون في زمن اليمين الأوروبي»، وقال التقرير: «تدفع الأزمات الاقتصادية والغذائية عددا كبيرا من سكان الدول ذات الاقتصاديات النامية والفقيرة للبحث عن فرص جديدة في مجتمعات أخرى أبرزها الوجهات الأوروبية غير أن الضغوط في عالم ما بعد الجائحة وكذلك نمو الصراع الروسي الغربي تلقي بظلالها مرة بعد أخرى على ملف المهاجرين».

وأضاف: «تتواكب الرغبة الأوروبية في تخفيف وتيرة استقبال المهاجرين مع النمو اللافت لصعود تيارات يمينية تمكنت من نيل أغلبية في الحقائب الوزارية مثلما حدث في إيطاليا والسويد وغيرهما».

استقبال المهاجرين لتعزيز حيوية المجتمعات

وتابع: «وعلى الجانب الآخر تبدو الحكومات الأوروبية أمام خيارات متناقضة فهي من ناحية تريد استقبال المهاجرين لتعزيز حيوية مجتمعاتها وبناء قوى تدعم اقتصادياتها، وفي المقابل تتخوف من الهجرة غير المنظمة».

مخاوف الجاليات العربية من عرقلة اندماج الشباب

واستطرد: «ووسط حاجة الاقتصاد وتخوف السياسيين تبرز مخاوف الجاليات العربية من عرقلة اندماج الشباب سواء من المهاجرين أو أبناء الجيل الثاني والثالث».