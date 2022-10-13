«حياة كريمة»: قوافل «وصل الخير 3» وصلت لـ5 محافظات.. والحملة ما زالت مستمرة

أعلنت مؤسسة حياة كريمة وصول قوافل «وصل الخير 3» إلى 5 محافظات منها: «الشرقية، السويس، سوهاج، كفر الشيخ، وجنوب سيناء»، موضحا أن القوافل جابت عدد كبير من المحافظات على مدار الأيام الماضية، ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا.

توزيع 40 ألف صندوق مواد غذائية

وأوضحت المؤسسة أن القوافل مُحملة بالمساعدات الغذائية التي تبلغ نحو 40 ألف صندوق مواد غذائية، مستهدف توزيعها على مختلف محافظات الجمهورية، تزامنًا مع احتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف والذكرى الـ49 لنصر أكتوبر.

قوافل وصل الخير 3

وبدأت فرق العمل الميداني تنفيذ مبادرة وصل الخير3 بدءًا من يوم 6 أكتوبر الجاري، وتستمر عمليات التوزيع حتى الخميس 13 من نفس الشهر، وبحسب ما أعلنته المؤسسة خصص عدد من القوافل المُحملة بصناديق المواد الغذائية لمحافظات القناة (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس، جنوب سيناء، والشرقية)؛ وذلك لارتباطها الوثيق بنصر أكتوبر.

وصل الخير 1

وانطلقت قوافل وصل الخير 1 في وقت سابق من خلال إطلاق قوافل مساعدات غذائية هي الأكبر لمحافظة الغربية لتوزيع 200 ألف كرتونة مواد غذائية، وذلك في مراكز (السنطة، كفر الزيات، زفتى، سمنود، قطور، بسيون) بكل القرى التابعة لها، وتوزيعها على المواطنين الأولى بالرعاية بجميع قرى ومراكز محافظة الغربية.

وصل الخير 2

وأطلقت حملة المليون كرتونة ضمن قوافل «وصل الخير 2»، من قبل مؤسسة حياة كريمة في مختلف مراكز وقرى محافظات الجمهورية وصولًا لتوزيع مليون كرتونة مواد غذائية على الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا.