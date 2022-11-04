حياة كريمة: توزيع 3000 صندوق مواد غذائية ضمن قوافل «وصل الخير» لأهالي قنا

أعلنت مؤسسة حياة كريمة، استكمال توزيع قوافل الصناديق الغذائية لمحافظة قنا بإجمالي 3000 صندوق مواد غذائية، موضحة أنه تم الانتهاء من توزيع مركزي قوص ونجع حمادي وجاري توزيع مراكز أبو تشت وفرشوط وقنا.

حياة كريمة

وأوضحت المؤسسة أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية باستكمال مبادرة وصل الخير لنهاية العام الجاري، واستمرارا لإجراءات الحماية الاجتماعية التي تقدمها مؤسسة حياة كريمة بتوفير الدعم الغذائي لأهالينا من الفئات المستحقة والأولى بالرعاية.

جهود التحالف الوطني

يأتي ذلك تماشيًا مع الدور المجتمعي لمؤسسة حياة كريمة تجاه المواطنين الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية؛ لتحقيق حياة كريمة لهم، وضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والذي تأتي المؤسسة كأحد أعضائه ومؤسسيه، مع عدد من الكيانات الرائدة في العمل التنموي في مصر.

إجراءات الحماية الاجتماعية

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أوصى خلال المؤتمر الاقتصادي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين منها أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.