تكريم طلاب علوم سوهاج لتصميم سيارة ذاتية الحركة وكاشف الإشعاعات

كرم الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج فريق من طلاب الفرقة الرابعة بقسم الفيزياء بكلية العلوم، الذين نجحوا من خلال مشاريع تخرجهم في تصميم روبوت ذكي «سيارة ذاتية الحركة»، يمكن استخدامها لاكتشاف التلوث الإشعاعي وقياس الجرعات الاشعاعية، وتصميم كاشف الإشعاعات.

اكتشاف التلوث الإشعاعي وقياس الجرعات

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم المشنب عميد الكلية والدكتور حسين عبدالحافظ، والدكتور زكريا عطية وكلاء الكلية، والدكتور فايز الحصري الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء، بمقر مكتب رئيس الجامعة بالحرم الجامعي القديم.

وأشاد عبد الخالق بأفكار الطلاب الاستثنائية والفريدة من خلال مشاريع تخرجهم، والتي تبرهن علي جدارتهم في مجال البحث العلمي، الذي شهد تطوراً ملحوظاً خلال الفترة الحالية، نظراً لما تشهده الجامعات المصرية من اهتمام ملموس من قبل القيادة السياسية وخاصة في مجال البحث العلمي وربطه بالتكنولوجيا الحديثة، بهدف إحداث تغيير إيجابي في كافة المجالات بما يتماشى مع خطط التنمية في مصر.

دعم الجامعة اللامحدود لكل الباحثين والمخترعين

وأكد رئيس جامعة سوهاج دعم الجامعة اللامحدود لكل الباحثين والمخترعين بالجامعة، وذلك من خلال وحدات دعم ورعاية الموهوبين و نقل التكنولوجيا بالجامعة، داعياً جميع المؤسسات والهيئات العلمية والبحثية بضرورة دعمهم ومساندتهم، حتى يتم تطبيق تلك الابتكارات بشكل ملموس على أرض الواقع من أجل خدمة المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة.

استخدام كاشف الإشعاعات في المعامل

وأوضح الدكتور حازم المشنب، عميد كلية العلوم بجامعة سوهاج، أنه يمكن استخدام كاشف الإشعاعات في المعامل الطلابية والبحثية بتكلفة 10% من المستخدم حالياً، وقد تم اختباره و مقارنة نتائجه والحصول على نتائج ذات دقة عالية، موضحاً انه تم الحصول علي «مشروعي بدايتي»، من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والمقدم لدعم أفضل مشروعات التخرج للطلاب والمقبولة فنياً.

وأضاف الدكتور خالد صابر رئيس قسم الفيزياء، أن أعضاء هيئة التدريس المشرفين على مشاريع التخرج هم رئيس القسم والدكتور أحمد يوسف الأستاذ المساعد بالقسم، والدكتور محمود هارون والدكتور أحمد رفعت مدرسين مساعدين بالقسم، وشارك بها كلاً من الطالبة مها ماهر، الطالبة شيماء محمد، الطالبة ندا حسن والطالبة مريم علاء.