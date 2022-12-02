دينا الشربيني ضيفة برنامج «يلا نحكي» الأحد المقبل

تحل الفنانة دينا الشربيني ضيفة على برنامج «يلا نحكي»، المذاع على فضائية LBC اللبنانية، وكشفت الإعلامية جومانا بو عبود عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن برومو الحلقة التي تحدثت فيها دينا الشربيني لأول مرة عن عدة نقاط تخص حياتها الشخصية.

دينا الشربيني وبرنامج يلا نحكي

وتتحدث دينا الشربيني خلال حلقتها ببرنامج «يلا نحكي» عن العديد من الجوانب الشخصية والفنية، إذ أشارت إلى أنها تعيش حاليًا قصة حب واصفة الشخص بأنه «لذيذ جدا»، ومن المقرر أن يتم عرض الحلقة بالكامل، الأحد المقبل في الثامنة مساء بتوقيت العاصمة اللبنانية بيروت.

مسلسل آخر دور

ويعرض حاليا لـ دينا الشربيني على إحدى المنصات، مسلسل «آخر دور»، وتجسد خلاله دور «روان» التي يتم اتهامها في قتل زوجها ولكنها تستطيع أن تحصل على حكم البراءة من المحكمة.

مسلسل «آخر دور» يشارك فيه عدد كبير من نجوم الفن؛ أبرزهم أحمد خالد صالح، نهى عابدين، مها نصّار، إبراهيم السمان، مريم الخشت، ثراء جبيل وبمشاركة رياض الخولي، ميمي جمال، محمد الصاوي، أحمد بدير، طارق عبدالعزيز، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج حسين المنباوي.