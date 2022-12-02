مهندسة بجهاز المنصورة الجديدة: اكتسبت خبرة من عملي بالمشروع توازي 20 سنة

قالت ميار منصور مهندسة بجهاز المنصورة الجديدة، إن المدينة قائمة على أعلى الأسس الهندسية، مؤكدة أن روعة الإنجاز بعد اكتمال المشروع، تخفف أي متاعب عاشها القائمون على التنفيذ.

وأضافت خلال استضافتها بقناة «إكسترا نيوز»، على هامش جولة بمدينة المنصورة الجديدة، أن الخبرة التي حصلت عليها لم تكن تحلم أن تحصل عليها، «لو حد كان يعمل منذ 20 عاما لن يأخذ كل ذلك القدر من الخبرة في الفترة القصيرة اللي اشتغلت فيها، اشتغلنا في خدمات إسكان وطرق ومرافق، وجميعنا شباب وعملنا بأيدينا ودخلنا في كل التفاصيل وتعاملنا مع الاستشاريين وشركات المقاولات».

وتابعت: «الدراسة اللي بناخدها في الكلية مش معظمها بيطبق على أرض الواقع لكن كل اللي درسناه طبقناه في المنصورة الجديدة، لأنها مدينة من الجيل الرابع وذكية وتطبق الأسس الهندسية وكل ذلك إضافة لكل مهندس».

وأوضحت المهندسة بجهاز المنصورة الجديدة: «أنا خريجة دفعة 2017، وجرى تعييني عام 2019، لما بنشوف الإنجاز طالع قدام عينيك بنحس إحساس تاني خالص، إحساس بالسعادة والثقة وإضافة ليك، وبيكون عندنا ثقة وخلفية ومعرفة بالشغل الهندسي».