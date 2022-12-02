مهندس بمحطة تحلية مياه البحر في المنصورة الجديدة: نستخدم أحدث تكنولوجيا

قال المهندس مصطفى إبراهيم مهندس استشاري بمحطة تحلية مياه البحر بالمنصورة الجديدة، إن التكنولوجيا المستخدمة في المحطة هي الأحدث، موضحا أن المحطة تبعد عن البحر المتوسط بمسافة كيلو متر تقريبا.

وأضاف خلال استضافته بجولة لقناة «إكسترا نيوز»، في محطة التحلية: «هناك مراحل تقنية وفلترة تمر بها المياه، ثم مرحلة أخرى أخرى لتنقية المياه من الزيوت، ثم الفلاتر الكبيرة لتنقية المياه من الشوائب ثم مرحلة أخرى للفلترة، ثم مرحلة أخرى أعلى وهي أفضل طريقة لتحلية مياه البحر».

وتابع: «عندما تدخل المياه عبر الأنبابيب تجري التنقية ببوابات تحت الأرض ترفع الشوائب الكبيرة من المياه، ثم استخلاص الزيوت وهي مرحلة أعلى، وكل ذلك يجري والمياه مالحة، وجميعها مراحل فلترة للتنقية إلا أن آخر مرحلة هي مرحلة الـRO».

واختتم: «المياه تصل بضغط أقل وعند دخولها على المعدات يجري فصل الأملاح عن المياه في الديزلات بضغط يصل إلى 60 بار، وتفصل الأملاح عن المياه وتجعلها صالحة للشرب، وتدخل المياه على مرحلة المعادن، ونضيف الكلور وثاني أكسيد الكربون لتكون صالحة أكثر للشرب، ثم تمر عن طريق طلمبات تضخ المياه للمدينة يوميا، وإنتاجية المياه في المرحلة الأولى 40 ألف متر مكعب يوميا، وبالتوازي مع التوسعات في مدينة المنصورة الجديدة نجري توسعات في المحطة».