آخر موعد تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2022 والأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2022، بالإضافة إلى طرق الحصول على الاستمارة، وهو ما يشغل بال الكثير من الطلاب وأولياء الأمور، نظرا لاقتراب موعد امتحانات منتصف العام الدراسي، ويستمر التسجيل حتى الخميس 22 من ديسمبر الجاري.

وترصد «الوطن» في السطور التالية الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2022 بحسب إخطار مديري المدارس الإعدادية في الإسكندرية للطلاب وهي :

خطوات تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2022

- تسديد مبلغ المصروفات الدراسية، لمن لم يسددها حتى الآن وتبلغ 205 جنيه في البريد، بالإضافة إلى 80 جنيه بالمدرسة.

- تسديد رسوم تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2022 بالبريد وتبلغ 185 جنيه.

- ثانيا تصوير الطالب صور شخصية 4 في 6 صورتين بخلفية بيضاء ومكتوب عليها اسم الطالبة رباعي.

- تفعيل البريد الإلكتروني الخاص بالطالب باستخدام الرقم القومي لها والكود «يوجد في إيصال البريد» لذا ضروري التسديد في البريد فقط وليس أي مكان آخر.

-عمل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2022 وطباعتها بالألوان.

- تسديد مبلغ 2 جنيه في السكرتارية، وتسليم طابع دعم تعليمي قيمته 10 جنيهات للسكرتيرة المالية وعلى أساسها تسدد المدرسة هذه المبالغ مجمعة في الإدارة.

- استلام المدرسة إيصال «32 ع .ح» لتسليمه للكنترول مع استمارات الصف الثالث الإعدادي 2022.

البريد والباسورد يرافقان الطلاب في كل خطواتهم

-لتفعيل البريد الإلكتروني الخاص بطلبة الصف الثالث الإعدادي 2022 يرجي الدخول لموقع «البريد المدرسي الموحد»، واتباع الخطوات الموضحه به.

بالإضافة إلى الاحتفاظ بالبريد والباسورد الخاص به لأنه سيرافق الطلاب في كل خطواتهم لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2022، مثل تفعيل التابلت واستمارة الثانوية العامة.