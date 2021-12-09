كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2022-2021، موضحة أن التسجيل يبدأ اعتباراً من يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر الجاري، مشددة على الطلاب بضرورة إتباع جميع الخطوات بطريقة صحيحة ومباشرة واستيفاء كافة البيانات الخاصة بالاستمارة والتأكد من عدم وجود أي أخطاء.

وأضافت الوزارة في مستند رسمي حصلت «الوطن» على نسخة منه، أن رابط موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2022-2021 يتيح التسجيل بالبريد الموحد للطالب، مشددة على جميع المدارس بضرورة مراجعة كافة البيانات واستمارة التقدم للامتحانات وخاصة الصورة الشخصية للطالب مراجعة كشوف 12 د الإلكترونية.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2021-2022

-طباعة كشف الطلاب المسددين المطابقة للاستمارات الورقية.

- محضر توزیع أعمال لجنة المراجعة على كشوف 12 د.

- محضر توزيع أعمال لجنة تحرير استمارات التقدم.

-كشف بطلاب الدمج «مسلسل - اسم الطالب – نوع الإعاقة - الرقم القومي».

-عدد ثلاث نسخ من كشوف 12 د النهائية بعد المراجعة بدون كشط أو تصويب.

-تفويض من مدير المدرسة لمن ينوب عنه في تسليم الاستمارات للجنة القيد.

-تجمع الصورة الرابعة التي قام الطالب بإحضارها في ظرف مغلق بأحكام.

-توضع صور الاستمارات الإلكترونية مدبس بها الصورة الثانية لشهادة الميلاد في مظروف منفرد.

تعليمات مشددة لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي 2022-2021

وشددت وزارة التربية والتعليم، على جميع المديريات والإدارات التعليمية بضرورة اختيار مجموعة متميزة من العاملين بالمدرسة «مشرفين - مراجعين»؛ للإشراف على تحرير الطلاب لاستمارات التقدم ومراجعتها بكل دقة ومراجعة الاستمارة البيضاء الواردة من المخازن ومطابقتها وتحرير كشف بطلاب الدمج معتمد ومختوم ويسلم مع استمارات التقدم للجنة القيد، موضحة أن لجنة المراجعة تقوم بتدقيق بيانات الطالب مع مسئول تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني للوزارة الخاص بالمدرسة ومراجعة كشوف (12 د) التي سيتم تسليمها ومراجعة الأبجدية الخاصة بالطلاب ومطابقتها مع كشف «12 د».

وأكدت ضرورة وضع الاستمارات في حوافظ للحفاظ عليها نتيجة للنقل من المدرسة إلى المديرية وكتابة اسم المدرسة والإدارة التابع لها وعدد الطلاب بنين – بنات على كل حافظة و«تدبيس» صورة الاستمارة الإلكترونية مع الصورة الثانية لشهادة الميلاد، ووضعهما في حافظة لتسليمها لإدارة الإحصاء.