استمارة الصف الثالث الإعدادي.. حصر بيانات الطلاب المسددين لرسوم الامتحان

أصدرت المديريات التعليمية، توجيهات مهمة للإدارات التعليمية، بشأن تحرير استمارة الصف الثالث الإعدادي 2023، مؤكدة متابعة تنفيذ تعليمات تحرير استمارة الشهادة الإعدادية بالمدارس التابعة لكل إدارة، ويتم تسليم الاستمارات في مكتب الأرشيف بديوان المديرية، لأعضاء لجنة القيد للشهادة الإعدادية.

استمارة الصف الثالث الإعدادي.. كشف بطلاب الدمج

وجهت المديريات التعليمية، الإدارات التعليمية، في خطاب رسمي، بتحرير كشف خاص بطلاب نظام الدمج من إدارة التربية الخاصة بالإدارة (المدرسة - اسم - نوع الإعاقة)، مع إرفاق (صورة طبق الأصل من التقرير الطبي - موافقة إدارة التربية الخاصة بالمديرية)، ويعتمد الكشف من الإدارة وتسلم للجنة النظام والمراقبة.

الأوراق المطلوب تسليمها من المدرسة مع استمارة الشهادة الإعدادية

حددت المديريات التعليمية، الأوراق المطلوب تسليمها من المدرسة مع تسليم استمارة الشهادة الإعدادية، مؤكدة على ضرورة وضعها داخل حافظة أوراق:

- محضر توزيع أعمال لجنة تحرير الاستمارات، مع تدوين بيانات (مدير المدرسة - وكيل شئون الطلبة - مسئول الإحصاء)، على أن تتضمن كلا من: الاسم، ورقم التليفون المحمول.

- محضر توزيع أعمال لجنة مراجعة وتدقيق الاستمارات على كشوف 12 د.

بيانات الطلاب المسددين لرسوم الامتحان

- ثلاث نسخ من كشف 12 د بالوضع النهائي، بدون تصويب، تطبع من موقع الوزارة وتعتمد وتختم.

- تقرير بيانات الطلاب الذين سددوا رسوم التقدم للامتحان، من موقع وزارة التربية والتعليم معتمد.

- كشف خاص بطلاب الدمج (مسلسل - الاسم - نوع الإعاقة) معتمد مع أرفاق (التقرير الطبي- موافقة إدارة التربية الخاصة بالمديرية) لكل طالب.

- في حالة عدم وجود طلاب على نظام الدمج بالمدرسة، يتم استبدال الكشف بإقرار من مدير المدرسة بذلك.