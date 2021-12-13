«التعليم»: 20 ديسمبر آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي

أصدرت عدد من المديريات التعليمية، خطابًا للإدارات التعليمية التابعة لها، بالتعليمات الخاصة بتحرير الاستمارة الالكترونية لطلاب الشهادة الاعدادية، للتقدم لامتحانات للعام الدراسي الحالي 2021/2022، و طباعة كشوف (12).

وقالت المديريات التعليمية، في خطابها المرسل للإدارات التعليمية، إن 20 ديسمبر الجاري، هو آخر موعد لتسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي، مشددة بالتنبيه على الطلاب بسرعة التسجيل باستخدام البريد الموحد للطلاب، مؤكدة على ضرورة مراجعة استمارة التقدم التي سجلت عن طريق الطلاب، والتأكد من صحتها، وخاصة الصورة الشخصية للطالب.

تعليمات لتحرير الاستمارة الإلكترونية لامتحانات الشهادة الإعدادية

وشددت المديريات التعليمية، على المدارس بتنفيذ التعليميات التالية بشأن تحرير الاستمارة الالكترونية للامتحانات للشهادة الإعدادية 2022، وهي:

ـ وضع صورة شخصية للطالب، موضع صورته الموجودة بـ (بطاقة تحقيق الشخصية)، هذه الصورة مطابقة تمامًا للصورة الموجودة، وختمها بختم المدرسة، و ختم الشعار على جزء من الصورة، و آخر أسفل منها.

- إرسال عدد 3 صور شخصية للطالب مطابقة تماما للصورة الموجودة بالاستمارات الالكترونية التي حررها الطالب ذات خلفية بيضاء، ومكتوب بكل صورة اسم الطالب رباعي، واسم المدرسة، ومثبتة بدبوس بصورة شهادة ميلاد الطالب موضوعين بظرف مكتوب عليه اسم المدرسة، والإدارة التابعة لها مع الاستمارات الالكترونية.

شهادة ميلاد إلكترونية معتمدة صورة طبق الأصل للطالب

- إرسال صورة شهادة ميلاد إلكترونية، معتمدة صورة طبق الأصل للطالب المتقدم للامتحان مع الاستمارات الإلكترونية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أتاحت لينك تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2022، للتقدم للامتحانات على موقعها الإلكتروني، باستخدام البريد الموحد للطلاب خلال تسجيل استمارة الامتحانات، منوهة بأنه إذا لم يكن للطالب بريد إلكتروني، فإنه يمكنه الحصول عليه من خلال رابط إنشاء البريد الإلكتروني المدرسي.