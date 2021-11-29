موقف الطلاب غير الملقحين من تسجيل استمارة الصف الثالث الإعدادي

منذ إعلان اللجنة العليا لإدارة أزمة جائحة كورونا، تطعيم الأطفال من 15 إلى 18 عاما، كثرت تساؤلات أولياء أمور حول مصير امتحانات الطلاب في المرحلة الثانوية، العامة والفنية، من الفئة التي لم تتلق لقاح كورونا، وهل سيتم منعهم فعلا من آداء الامتحان وكتابة استمارة الصف الثالث الإعدادي 2022 أم لا.

استمارات امتحانات الصف الثالث الإعدادي لن ترتبط بتلقي الطلاب اللقاح

وأكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم، أن الوزارة لن تربط كتابة استمارة الصف الثالث الإعدادي والثانوية العامة والدبلومات الفنية، بتلقي الطلاب اللقاح الخاص بفيروس كورونا.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن دخول امتحانات الشهادات الخاصة بطلاب المدارس، لن يتم اقتصاره على الذين وافقوا على تلقي لقاح فيروس كورونا، كما يعتقد البعض.

خطوات تحرير استمارة الصف الثالث الإعدادي 2022

وأكدت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، تحرير استمارة إليكترونية لكل طالب في الصف الثالث الإعدادي 2022، عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم، ويتمّ تأكيد بيانات الطالب من حيث «الإسم رباعي – الرقم القومي - النوع - الديانة»، ويتم رفع الطالب صورة شخصية مقاس 4*6 بخلفية بيضاء مطابقة لصورة الاستمارة الورقية.

وبالنسبة للاستمارة الورقية، يحرر الطالب الاستمارة الورقية بخط يده في جميع المواضع تحت إشراف اللجنة المكلفة بذلك من قبل مدير المدرسة، ويحضر الطالب 4 صور شخصية ثلاثة منها توضع على الاستمارة الورقية في المواضع المخصصة لها والصورة الرابعة ترفق بالاستمارة ولا يوجد بها دبوس ومدون عليها اسم الطالب رباعياً.

وأشارت وزارة التعليم، إلى اعتماد الاستمارة بخاتم الشعار في جميع المواضع المخصصة وعلى الصور الثلاثة الموجودة بها، و كتابة رقم هاتف ولي الأمر على الاستمارة الزرقاء في الجزء المخصص لـ«إقرار الطالب وولى أمره».