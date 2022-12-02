أماكن سقوط الأمطار غدا.. ودرجات الحرارة المتوقعة على أغلب الأنحاء

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصل حالة الطقس غدا السبت الموافق 3 ديسمبر، وأبرز أماكن سقوط الأمطار، وفق توقعات خبراء الهيئة، الذين نصحوا المواطنين بضرور ارتداء الملابس الثقيلة عند الخروج ليلا أو في الصباح الباكر، إذ يسود طقس مائل للبرودة في تلك الفترات على مدار اليوم.

وذكر خبراء الأرصاد الجوية، في بيان صادر عن الهيئة، أماكن سقوط الأمطار غدا، لافتين إلى وجود شبورة على معظم الأنحاء في الصباح الباكر.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وتأتي أبرز أماكن سقوط الأمطار غدا، مناطق من السواحل الغربية، إذ يتوقع الخبراء أن تكون خفيفة وعلى فترات متقطعة بنسبة حدوث 30% تقريبا.

درجات الحرارة غدا

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن تكون درجات الحرارة غدا السبت، كالتالي:

- القاهرة 23 - 15

- العاصمة الإدارية 23- 15

- 6 أكتوبر 24- 14

- بنها 23- 15

- دمنهور 23- 14

- كفر الشيخ 23- 15

- المنصورة 24- 15

- دمياط 23- 15

- بورسعيد 22- 15

- الإسماعيلية 25- 13

- السويس 24- 15

- الزقازيق 24- 14

- شبين الكوم 24- 15

- طنطا 23 - 14

- شلاتين 27- 21

- الإسكندرية 22- 14

- العلمين الجديدة 23- 14

- وادي النطرون 24 - 16

- مطروح 22 - 13

- السلوم 21- 09

- سيوة 22- 09

- العريش 22 - 14

- رفح 22 - 14

- الطور 26- 14

- كاترين 18- 05

- رأس سدر 27 - 16

- نخل 23- 05

- طابا 22- 14

- نويبع 24 - 14

- حلايب 25 - 20

- شرم الشيخ 26 - 19

- الغردقة 27 - 17

- مرسى علم 26 - 17

- الفيوم 24 - 14

- بني سويف 24 - 13

- المنيا 24- 11

- أسيوط 24- 10

- سوهاج 26 - 12

- قنا 28 - 13

- الأقصر 26 - 13

- أسوان 27 - 15

- الوادي الجديد 26 - 08

- أبو سمبل 27 - 15

- أبو رماد 26 - 21

- رأس حدربة 26- 21