«هيئة الأرصاد» تُحذر من انخفاض مستوى الرؤية على الطرق بسبب الشبورة

كشفت هيئة الأرصاد في بيان رسمي لها، استقرار الأحوال الجوية في أغلب الأنحاء، وتظل الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، حيث تعمل على خفض مستوى الرؤية الأفقية.

حالة الطقس اليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد، تراجع فرص سقوط الأمطار الخفيفة اليوم، على السواحل الشمالية الغربية وسواحل شمال الدلتا، كما يسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل الحرارة خلال النهار بالقاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تسجل درجات الحرارة اليوم، ما يلي:

- القاهرة 24 - 14

- العاصمة الإدارية 24 - 14

- 6 أكتوبر 25 - 14

- بنها 24 - 15

- دمنهور 23 - 15

- كفر الشيخ 23 - 15

- المنصورة 23 - 15

- دمياط 23 - 14

- بورسعيد 23 - 14

- الإسماعيلية 25 - 13

- السويس 24 - 14

- الزقازيق 24 - 15

- شبين الكوم 24 - 15

- طنطا 23 - 14

- شلاتين 28 - 21

- الإسكندرية 23 - 14

- العلمين الجديدة 23 - 14

- وادي النطرون 24 - 16

- مطروح 23 - 13

- السلوم 22 - 09

- سيوة 21 - 08

- العريش 23 - 13

- رفح 22 - 13

- الطور 28 - 15

- كاترين 18 - 05

- رأس سدر 28 - 13

- نخل 22 - 05

- طابا 25 - 14

- نويبع 24 - 13

- حلايب 25 - 20

- شرم الشيخ 27 - 19

- الغردقة 27 - 18

- مرسى علم 27 - 17

- الفيوم 25 - 12

- بني سويف 24 - 12

- المنيا 24 - 11

- أسيوط 25 - 10

- سوهاج 26 - 12

- قنا 26 - 13

- الأقصر 27 - 13

- أسوان 28 - 14

- الوادي الجديد 27 - 07

- أبو سمبل 28 - 14

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 25 - 20