أماكن سقوط الأمطار غدا.. خفيفة على السواحل الشمالية الغربية

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار، ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس على جميع المحافظات.

وفيما يلي، يرصد «الوطن» ضمن خدماتها أماكن سقوط الأمطار غدا وحالة الطقس المتوقعة على جميع الأنحاء، وفق بيان هيئة الأرصاد.

أماكن سقوط الأمطار غدا

تنحصر أماكن سقوط الأمطار غدا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، إذ تكون خفيفة بنسبة 30%، وتعود الشبورة المائية للتكون في الساعات الأولى من الصباح على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد.

حالة الطقس غدا

وعن حالة الطقس غدا يتوقع أن يكون مائلا للبرودة في الصباح الباكر، معتدل خلال ساعات النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوبي سيناء والصعيد.

أما خلال ساعات الليل يكون الطقس مائل للبرودة على جميع الأنحاء، ما عدا جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر يكون لطيف، وعلى شمال الصعيد يكون الطقس مائل للبرودة خلال الساعات الأولى وبارد في آخره.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة في طقس غدا على مدن الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 24 - 14

- العاصمة الإدارية 24 - 14

- 6 أكتوبر 25 - 14

- بنها 24 - 15

- دمنهور 23 - 15

- كفر الشيخ 23 - 15

- المنصورة 23 - 15

- دمياط 23 - 14

- بورسعيد 23 - 14

- الإسماعيلية 25 - 13

- السويس 24 - 14

- الزقازيق 24 - 15

- شبين الكوم 24 - 15

- طنطا 23 - 14

- شلاتين 28 - 21

- الإسكندرية 23 - 14

- العلمين الجديدة 23 - 14

- وادي النطرون 24 - 16

- مطروح 23 - 13

- السلوم 22 - 09

- سيوة 21 - 08

- العريش 23 - 13

- رفح 22 - 13

- الطور 28 - 15

- كاترين 18 - 05

- رأس سدر 28 - 13

- نخل 22 - 05

- طابا 25 - 14

- نويبع 24 - 13

- حلايب 25 - 20

- شرم الشيخ 27 - 19

- الغردقة 27 - 18

- مرسى علم 27 - 17

- الفيوم 25 - 12

- بني سويف 24 - 12

- المنيا 24 - 11

- أسيوط 25 - 10

- سوهاج 26 - 12

- قنا 26 - 13

- الأقصر 27 - 13

- أسوان 28 - 14

- الوادي الجديد 27 - 07

- أبو سمبل 28 - 14

- أبو رماد 27 - 21

- رأس حدربة 25 - 20