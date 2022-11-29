أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات.. خفيفة على مطروح والعلمين

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيان لها قبل قليل، أماكن سقوط الأمطار غدًا في المحافظات، ويبحث المواطنين عن معرفتها خاصة بعد انخفاض درجات الحرارة في الأيام الأخيرة، وسط تحذيرات الهيئة بأنه سوف يسود طقس مائل إلى البرودة ليلا ونهارا على عدة محافظات.

أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات

وعن أماكن سقوط الأمطار غدا في المحافظات أوضحت الأرصاد الجوية تعرض جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة لاسيما على منطقتي «حلايب وشلاتين»، وذلك بنسبة تصل إلى 30%.

فرص سقوط الأمطار غدا الأربعاء

وتنعدم فرص سقوط الأمطار غدا الأربعاء على باقي المحافظات، والتي من أهمها: «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية ومطروح»، فيما تشهد الأيام المقبلة سقوط أمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية حيث يشهد يوم الخميس الموافق 2 ديسمبر سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية «مطروح، السلوم، العلمين»، وذلك بنسبة تصل إلى 30% على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

سقوط أمطار

وشهدت محافظة أسيوط فجر اليوم الثلاثاء سقوط أمطار متوسطة، كما سقطت أمطار أيضًا على مدينة شرم.

وعن حالة الأمواج في البحر المتوسط أوضحت الأرصاد أنها خفيفة إلى معتدلة حيث يتراوح الارتفاع من 1 إلى 1.5 متر، وفي البحر الأحمر تكون حركة الأمواج خفيفة إلي معتدلة ويتراوح ارتفاعها أيضا من 1 إلي 1.5 متر.