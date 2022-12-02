فردوس عبدالحميد تكشف تفاصيل استبعادها من مسلسل «عملة نادرة»: لا أعرف السبب

كشفت الفنانة فردوس عبدالحميد، خلال لقائها ببرنامج«et بالعربي» عن استبعادها من مسلسل «عملة نادرة» والذي من المقرر أن يتنافس خلال السباق الرمضاني 2023.

فردوس عبد الحميد ومسلسل «عملة نادرة»

وقالت فردوس عبدالحميد: «لم أعتذر عن مسلسل عملة نادرة، وما حدث هو استبعادي دون معرفة السبب، بالرغم أن مدحت العدل منتج العمل والمؤلف والمنتج المنفذ كانوا على تواصل مستمر أثناء تواجدي في لبنان لتصوير مسلسل حرب الجبالي».

وأضافت فردوس: «تم إرسال 5 حلقات لي من المسلسل للاطلاع عليها وكان هناك اتفاق بيننا أنه عند عودتي سيتم التعاقد على العمل، وفجأة انقطعت الاتصالات، وعن نفسي ليس من طبعي أن أسأل ماذا حدث سواء من المنتج أو الشركة».

مسلسل «عملة نادرة»

مسلسل «عملة نادرة» من المقرر عرضه خلال الموسم الرمضاني 2023 وهو من بطولة نيللي كريم، جمال سليمان، هشام عاشور، كمال أبورية، من تأليف مدحت العدل، وإخراج ماندو العدل.

مسلسل «الضاحك الباكي»

وتشارك الفنانة فردوس عبدالحميد في مسلسل «الضاحك الباكي» وتجسد دور والدة نجيب الريحاني، ويضم المسلسل عددا كبيرا من نجوم الفن أبرزهم: عمرو عبدالجليل، رزان مغربي، محمد سليمان، فردوس عبدالحميد، هاجر الشرنوبي، مصطفى شوقي، محمد صلاح آدم، أحمد السلكاوي، أحمد علي، عبدالله عبدالغني وزينب العبد.

وينتمي المسلسل إلى أعمال السير الذاتية، حيث يروي قصة حياة الفنان الكبير الراحل نجيب الريحاني.