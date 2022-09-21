فردوس عبدالحميد: نفتقد إقامة مهرجان القاهرة للدراما منذ 15 عاما

أكدت الفنانة فردوس عبدالحميد، سعادتها بمهرجان القاهرة للدراما الذي يترأس دورته الأولى الفنان يحيى الفخراني، ويقام حفل توزيع جوائزه، مساء اليوم.

وقالت فردوس عبدالحميد لـ «الوطن»: «سعيدة بإقامة مهرجان القاهرة للدراما، بتنظيم من نقابة المهن التمثيلية والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، نفتقد المهرجان منذ 15 عاما، وهو فرصة لتقييم الأعمال الفنية، وسيدفع المنتجين نحو تقديم الأفضل، وأتمنى التوسع فيه ليكون التقييم للأعمال الدرامية طوال العام، وليس لموسم دراما رمضان فقط».

وأضافت: «يحيى الفخراني أول مرة يقبل فكرة إنه يكون رئيس لمهرجان، وده شيء جميل جدا، ووجوده سيعطي للمهرجان قيمة كبيرة، وإن شاء الله سأكون بين حضور المهرجان».

مهرجان القاهرة للدراما في دورته الأولى

وتنطلق خلال ساعات، الدورة الأولى لمهرجان القاهرة للدراما برئاسة يحيى الفخراني، ويتنافس على جوائز المهرجان عدد من مسلسلات دراما رمضان 2022.

وتضم لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما، عددا كبيرا من صناع الدراما، وهم المخرجة القديرة إنعام محمد علي، والسيناريست حاتم حافظ، والفنانة صابرين، والفنان أحمد السقا، والفنان محمد ممدوح، والناقدة خيرية البشلاوي، والموسيقار راجح داوود، ومدير التصوير محسن أحمد والمخرج تامر محسن.

تكريم عدد من النجوم في مهرجان القاهرة للدراما

ويكرم المهرجان عددا من نجوم الفن الذين تألقوا في الأعمال الدرامية أبرزهم الفنان صلاح السعدني، والمخرج جمال عبدالحميد، والكاتب والسيناريست محمد جلال عبدالقوي، واسم المنتج الراحل ممدوح الليثي.