عودة ظهور الباتعة فردوس عبدالحميد.. أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة ٢٣

شهدت أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 23، تحول بدوي الذي يجسد دوره الفنان عمرو عبد الجليل، وينقلب علي الجميع ويهددهم بالقتل، ثم يقرر تركهم جميعا، ويرحل ولكنه يكتشف أن كل أصدقائه تخلوا عنه ورفضوا مساعدته.

أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة ٢٣

أحداث مسلسل مكتوب عليا الحلقة 23، كما تخلي عنه أيضا جروب «المفسدون في الأرض تخلوا عنه» فيذهبون جميعا لوالدة بدوي «الباتعه» النجمة فردوس عبدالحميد التي تظهر كضيفة شرف، وقد حقق ظهورها في الحلقات الماضية ردود فعل إيجابية كثيرة.

يطلب بدوي وجلجل مساعدة «الباتعه»، فتقرر مساعدتهم ولكن بعد تكليفهم بمهمة صعبة جدا.

أبطال مسلسل مكتوب عليا

الجدير بالذكر أن مسلسل «مكتوب عليا» بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، آيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري «k media» بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.