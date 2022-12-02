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شارون ستون تبكي بسبب وفاة نجل شقيقها: أعضاؤه أنقذت حياة 4 أطفال

كتب:

خالد فرج
08:06 م | الجمعة 02 ديسمبر 2022
شارون ستون

شارون ستون

أجهشت الفنانة الأمريكية شارون ستون من البكاء بعد تذكرها ابن شقيقها خلال الجلسة الحوارية التي أقيمت لها ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي بمدينة جدة السعودية.

تبرع بالأعضاء

وذكرت شارون ستون أن نجل شقيقها الذي لم يكمل عامه الأول صارع الموت، فقررت الأسرة التبرع بأعضائه لإنقاذ أرواح 4 أطفال، بحسب قولها.

مرض خطير

واستعادت نجمة هوليوود فترة إصابتها بمرض خطير، وكانت نسبة نجاتها منه 1% فقط، لافتة إلى أنها باتت تشعر بعد تعافيها أن هناك روح تسكنها وتتحدث معها، ولذلك يعتقد البعض أحيانا أنها أصيبت بالجنون.

يذكر أن الجلسة الحوارية التي أقيمت لنجمة هوليوود شارون ستون أدارتها الإعلامية اللبنانية رايا أبي راشد.

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بقلم خالد فرج

رئيس قسم الفن، حاصل علي ليسانس آداب كلية إعلام بجامعة حلوان.