ريا أبي راشد تحاور شارون ستون بمهرجان البحر الأحمر السينمائي بجدة

تدير الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد الجلسة الحوارية للنجمة الأمريكية شارون ستون، داخل إحدى دور العرض السينمائي بمدينة جدة السعودية ضمن افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

استقبال شارون ستون

وقوبلت شارون ستون بموجة من التصفيق بمجرد دخولها للسينما، حيث أعربت الفنانة الأمريكية عن سعادتها بهذا الاحتفاء قائلة باللغة العربية «شكرا».

شارون ستون في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

وحرصت شارون ستون على حضور حفل افتتاح الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، أمس الخميس، داخل أحد الفنادق الكبرى بمدينة جدة، وحازت إطلالة نجمة هوليود على إعجاب المدعوين.

واستقبل محمد التركي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الأحمر السينمائي، شارون ستون بمجرد وصولها لمكان الحفل، وحرص على التقاط الصور التذكارية معها، والاحتفاء بوجوها على أرض المملكة العربية السعودية.