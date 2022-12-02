رنا حامد قهرت الظلام بـ «الدكتوراه»: تكريم الرئيس السيسي وسام على صدري

عبّرت الدكتورة رنا حامد عن سعادتها بعد تكريمها من الرئيس عبدالفتاح السيسى، مشيرة إلى أن هذا التكريم وسام على صدرها ويزيد إصرارها على التفوق واستكمال مسيرتها العلمية.

ووجّهت سعاد أحمد، والدة «رنا»، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى، على تكريمه لابنتها ودعمه اللامحدود لذوى الهمم والاحتياجات الخاصة.

وقالت والدة رنا، إن ذوى الهمم حظوا برعاية خاصة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكان ذلك واضحاً بقوة خلال مؤتمرات الحوار الوطنى التى دارت بين الرئيس والشباب، وكان من بين ضيوفها نماذج مشرّفة من أصحاب ذوى الهمم، حيث أعاد الرئيس السيسى الحقوق الضائعة لذوى الإعاقة بعد سنوات طويلة من التهميش. وقطعت رنا حامد رحلة طويلة من المثابرة حتى حصلت على درجة الدكتوراه فى الأدب الإنجليزى بمرتبة الشرف الأولى من كلية الآداب بجامعة المنصورة، لتكون أول طالبة كفيفة تقهر الظلام وتحقق هذا الإنجاز، واستحقت أن يكرمها الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال فعاليات افتتاح المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الأهلية.

ابنة طلخا تعمل مُدرسة بـ «النور والأمل».. وتخصّصت في الأدب الإنجليزي.. ووالدتها: شكراً للرئيس

بدأت رحلة «رنا»، ابنة مدينة طلخا بالدقهلية، بعد أن فقدت بصرها منذ صغرها، والتحاقها بمدرسة عادية فى السنة الأولى والثانية من التعليم الابتدائى، ثم قدم لها والدها بمدارس النور للمكفوفين، وتعلمت طريقة برايل بسرعة شديدة، حتى حصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة لذوى الهمم «المكفوفين».

وتعمل «رنا» مدرسة لغة إنجليزية بمدرسة النور والأمل للمكفوفين، لكنها استطاعت الحصول على تقدير امتياز مع مرتبة الشرف من قسم اللغة الإنجليزية بكلية الآداب جامعة المنصورة عن رسالتها حول النقد الاجتماعى فى روايتى «اذهب واحكها فوق الجبل» لجيمس بولدوين و«الابن الأصلى» لريتشارد رايت.. منظور عن الأسلوب والتيمات. من جانبه، أعرب الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، عن سعادته بمثابرة الطالبة «رنا» وحرصها على تحدى الصعاب، مؤكداً حرص الجامعة على دعم كل أبنائها الباحثين، خاصة من ذوى القدرات الخاصة الذين تقدم الجامعة لهم كل الدعم والرعاية. وقال «خاطر» لـ«الوطن» إن الرئيس كرّم «رنا» التى تعانى إعاقة بصرية، ورغم ذلك حصلت على أول رسالة دكتوراه فى الأدب الإنجليزى وتكريم الرئيس شرف لنا جميعاً، مشيداً بتكريم الرئيس لمركز الأورام.

وأضاف أن ما تم فى المرحلة الأولى من مدينة المنصورة الجديدة افتتاح مشروعات ضخمة تتناسب مع حجم الدولة، وحدث غير مسبوق وخطوة من خطوات بناء الجمهورية الجديدة وحدث فريد لشعب الدقهلية.

ووجّه «خاطر» الشكر للرئيس على الاهتمام الكبير بإنشاء الكثير من المشروعات القومية الكبرى فى جميع أنحاء الجمهورية بصفة عامة، وفى محافظة الدقهلية بصفة خاصة، ووجود أربع جامعات جديدة نموذج يُحتذى به وإنجازات فى مجال التعليم العالى، مؤكداً أن الرئيس يعطى أكبر اهتمام لإحداث تنمية شاملة وحقيقية للمحافظة ستصبح من خلالها مدينة المنصورة الجديدة، خلال السنوات القليلة القادمة من المناطق الواعدة اقتصادياً واستثمارياً وسياحياً.