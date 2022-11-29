مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية للصف الثالث الثانوي.. 4 درجات للتعبير

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواصفات امتحان اللغة الانجليزية للصف الثالث الثانوي 2023، وعدد الأسئلة وأنواعها والدرجات المخصصة لكل سؤال، وفقا لدليل الطالب الذي أعده المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي لجميع المواد في امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2022/2023.

وأكدت وزارة التعليم، أن الامتحان سيكون ورقياً بنظام «الأوبن بوك»، و85% من الامتحان أسئلة اختيار من متعدد MCQ و15% الأسئلة المقالية، مشيرا إلى توزيع كتيب المفاهيم على طلاب الثانوية العامة، حتى يستعين به الطلاب أثناء الامتحان.

مواصفات امتحان اللغة الانجليزية للصف الثالث الثانوي 2023

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن امتحان اللغة الانجليزية للصف الثالث الثانوي 2023، يتضمن سؤالين «مقال»، لكل سؤال درجتين، وتقيس هذه الأسئلة دراسة الطالب للقصة المقررة بأسئلة تقيس المستويات العليا للتفكير والتعبير عن رأى الطالب، بالإضافة إلى سؤال للتعبير «4 درجات»، حيث يكتب الطالب مقال أو رسالة بريد إلكتروني تتراوح كلماتها بين 150 إلى 250 كلمة.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم اختيار موضوع التعبير من الأحداث الجارية أو الاهتمامات التي يستطيع جميع الطلاب التعبير عنها، وتمتاز بعدم التحيز لأي فئة أو نوع أو ديانة، أما بالنسبة لأسئلة الترجمة فتكون ضمن الأسئلة الموضوعية.

بالدرجات.. أسئلة امتحان اللغة الانجليزية للثانوية العامة

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية عدد ونوع الأسئلة في امتحان اللغة الانجليزية وفق الدرجات للعام الدراسي 2022-2023 وهي كالتالي:-

- نسبة أسئلة الاختيار من متعدد: 85%.

- نسبة الأسئلة المقالية: 15%.

- زمن الامتحان: ثلاث ساعات.

- الدرجة الكلية: 50 درجة.

- عدد الأسئلة: 40 سؤالا.

- عدد أسئلة اختيار من متعدد: 37 سؤالا.

- عدد الأسئلة المقالية: 3 أسئلة.

- عدد الأسئلة بدرجة واحدة: 32 سؤالا.

- عدد الأسئلة بدرجتين: 7 أسئلة.

- عدد الأسئلة بـ 4 درجات: سؤال واحد.