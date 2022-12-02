نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة لقناة الحياة: المرحلة الأولى جاهزة لاستقبال السكان

قال المهندس ياسر كحلة نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة، إن المدن الجديدة تحقق مبدأ التنمية الشاملة وتعود آثارها على المواطن بتوفير فرص عمل، لافتا إلى أن مدينة المنصورة الجديدة تعد من المدن التي تدعم تقنيات الجيل الرابع، ومقامة على مساحة 7200 فدان.

وأوضح المهندس ياسر كحلة نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة، خلال حوار له ببرنامج «حياة جديدة»، المذاع على قناة الحياة، أن الدولة المصرية ضخت استثمارات مالية تقدر بـ 20 مليار جنيه في إنشاء مدينة المنصورة الجديدة، التي تعد من أبرز المدن المستخدمة لتكنولوجيا الجيل الرابع وشملت قطاعات المرافق والإسكان والخدمات، لافتا إلى أن المدينة أصبحت متكاملة، وجرى الانتهاء من المرحلة الأولى، وأصبحت جاهزة لاستقبال السكان.