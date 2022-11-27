«التموين» لـ«قناة الحياة»: 31 مطحنا تقدمت اليوم بطلب لشراء القمح من بورصة السلع

قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، رئيس البورصة المصرية للسلع، إن اليوم شهد تقدم 31 مطحنا بطلب شراء لسلعة القمح، مشددًا على أنها نسبة كبيرة، إذ طلبت من هيئة السلع التموينية الحصول على 22 ألف طن.

وأضاف عشماوي، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم» على قناة «الحياة»، من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «هناك جلسة أخرى يوم الأربعاء، وكل أسبوع سيشهد جلستين، والعرض إما بمزادات أو بنظام شراء مباشر، وهناك تنسيقات مع وزير الصناعة والتجارة ووزير قطاع الأعمال العام بشأن سلعة القطن، لأن كل سلعة لها المسؤول عنها».