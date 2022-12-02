رئيس جامعة المنصورة الجديدة: تسهم في نهضة تعليمية بتكنولوجيا حديثة

قال الدكتور معوض الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة، إن الجامعة تتميز بعبقرية المكان، وستسهم في نهضة تعليمية شاملة.

وأضاف لقناة «إكسترا نيوز»، خلال جولتها بجامعة المنصورة الجديدة، أن الجامعة إحدى الجامعات الأهلية الذكية التي قررت الدولة إنشاءها لتغيير وجه التعليم في مصر، وأهم ما يميزها عبقرية المكان، إذ تقع في شمال شرق الدلتا، وهو مكان شديد الخصوبة البشرية، وكان يفتقد إلى المرافق التعليمية التي يحتاجها هذا الإقليم غزير البشر كثير العلم.

وتابع بأن عبقرية مكان الجامعة أنها في مدينة جديدة، وهي جامعة ذكية داخل مدينة ذكية، وتقدم خدمات وتعليم ذكي، وهي إحدى جامعات الجيل الرابع التي جرى إنشاؤها في وقت وجيز، وستكون سببا كبيرا في نهضة التعليم في السنوات القليلة المقبلة.

واختتم: «جامعات الجيل الرابع أو الجامعات الذكية هي التي تستخدم كل التقنيات الحديثة في التعليم كأحد أدواتها وتدمج التعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع والقيمة المضافة في إنتاج مخترع مبتكر مبدع».