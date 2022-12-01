نائبة التنسيقية تشيد بقدرة مصر على تسجيل رحلة العائلة المقدسة بقوائم «يونسكو»

أشادت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين لحزب حماة الوطن، ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بقدرة مصر علي التسجيل في ملف الاحتفالات المرتبطة بالعائلة المقدسة على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للإنسانية، موجهة الشكر إلي الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي ولى اهتمامه بهذا الملف، وكل الشكر لوزارتي الثقافة والخارجية، على الجهود المبذولة في خروج هذا الملف الذي حمل في طياته رسالة سلام وأمان من مصر إلى العالم.

وأعربت «محروس»، عن سعادتها بإشادة وإجماع الحضور، بإدراج سيرة العائلة المقدسة، لافتة إلى أن الدولة بذلت جهوداً في الحفاظ على التراث «المسيحي القبطي المصري»، لا سيما المشاريع الترميمية للآثار والمنشآت.

وأكدت عضو التنسيقية، أنه جزء من حضارة وتاريخ الدولة المصرية العريقة، وأن الملف يتضمن محاولات الدولة المستمرة للحفاظ على التراث القبطي، ما يعكس مفهوم المواطنة بمعناه الشامل، ومدى استيعاب القادة السياسية، والدولة، بأهمية المواطنة، وعراقة التراث المصري.

واستكملت «الأمين العام للمواطنة بحزب حماة الوطن»، أن الدولة تحمل في استراتيجيتها بعض من الرسائل السامية، أهمها الحفاظ على تراث مصر، ونشر السلام المجتمعي الدولي، ولا شك أننا نحن نحتاج إلى هذا النوع من الإنجازات، الذي يجعلنا نفتخر بما تقدمه الدولة في ظل الوضع العام الراهن الذي يشهده العالم الآن.