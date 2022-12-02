نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة لقناة الحياة: تنفيذ شبكة منفصلة لتصريف الأمطار

قال المهندس ياسر كحلة نائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة، إن الدولة ضخت استثمارات تعدت الـ 20 مليار جنيه في المنصورة الجديدة، شملت قطاعات المرافق والإسكان والخدمات، لافتا إلى أن المدينة أصبحت متكاملة، وجرى الانتهاء من المرحلة الأولى، وأصبحت جاهزة لاستقبال السكان.

تكلفة مرافق مدينة المنصورة الجديدة تعدت 6 مليارات جنيه

وأوضح المهندس ياسر كحلة، في حوار مع برنامج «حياة جديدة»، المذاع على قناة الحياة، أن مرافق مدينة المنصورة الجديدة تعدت 6 مليارات جنيه، وتتضمن تنفيذ شبكة الصرف الصحي وشبكات السيول، وهي من إحدى المدن القلائل التى تتضمن شبكة منفصلة لتصريف الأمطار والسيول بعيدا عن الصرف الصحي، خاصة أن ارتفاع منسوب المياه الجوفية هو المشكلة الأبرز في البنية التحتية ونجحنا في مواجهتها.

وأشارنائب رئيس جهاز المنصورة الجديدة إلى أن مدن الجيل الرابع تتميز بشبكة تصريف السيول والأمطار بشكل منفصل عن الصرف الصحي، بما يخفف العبء على شبكة الصرف، ويمنع تكون أي أزمات أو غرق للمناطق السكنية بسبب الأمطار أو السيول.