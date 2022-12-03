يوم توظفي مفتوح من الشباب والرياضة.. اعرف التخصصات المطلوبة والشروط

أعلنت الإدارة العامة للمبادرات الشبابية، التابعة لوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة «ايتوال».

وفي السطور التالية، نعرض تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح وفقا لما ذكرته الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

تفاصيل اليوم الوظيفي المفتوح

وتحتاج الشركة إلى شغل للوظائف الأتية

1. محاسب (مؤهل عال)

2. مدير فرع حلواني ومطاعم (مؤهل فوق المتوسط)

3. كاشير (مؤهل فوق المتوسط)

4. ويتر (مؤهل فوق المتوسط)

5. مساعد مدير (مؤهل متوسط)

6. عضو فريق (مؤهل متوسط)

7. مساعد شيف (مؤهل المتوسط)

8. دليفري (مؤهل المتوسط)

9. ديسبتشر (مؤهل المتوسط)

10. استيوارد (بدون مؤهل)

أماكن العمل

القاهرة الكبرى (القاهرة - الجيزة - القليوبية)

شروط شغل الوظائف

أن يكون الحد الأقصى للسنة 38 سنة

يشترط التفرغ التام

تحديد موقف الجيش للذكور

المميزات والحقوق

الراتب حسب كل وظيفة والخبرة

ترقيات للمتميزين

شنطة سلع غذائية كل شهر

حافز ربع سنوي

تأمين صحي - تأمين اجتماعي.

كيفية التقديم على الوظائف

لتقدم لتلك الوظائف يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرا على العنوان التالي:

فرع ايتوال في الدقي بشارع التحرير أمام جاد - ميدان الدقي

يوم الأربعاء و الخميس الموافق 7/8 ديسمبر 2022 من الساعة 10 صباحا إلى الساعة 4 مساءا

ويمكن التقديم أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر.