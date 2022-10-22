أحمد فايق يكشف عن دراسة لعمل ذكاء اصطناعي من مخ الفأر: تطور مخيف

كشف الإعلامي أحمد فايق، عن دراسة حديثة، تكشف عن تخليق خلايا دماغية في أحد المعامل باستخدام 80 ألف خلية جذعية من مخ فأر للحصول على ذكاء اصطناعي.

80 ألف خلية جذعية من مخ الفأر

وتابع أحمد فايق، في برنامج «مصر تستطيع» والمذاع عبر قناة dmc: «حصلوا على 80 ألف خلية جذعية من مخ الفأر، وعملوا بها دوائر ذكاء اصطناعي لمعرفة النتائج، ثم أجروا محاكاة للعبة تشبه تنس الطاولة، ثم بدأ العلماء يمنحون أوامر للمضرب للضرب وكانت النتيجة عجيبة بأن حدث رد فعل من الخلايا الجذعية لمخ الفأر».

الخلية الجذعية لمخ الفأر أكثر ذكاءً وتطورا من الذكاء الاصطناعي

وتابع الإعلامي أحمد فايق: «العلماء اكتشفوا أن الخلية الجذعية لمخ الفأر أكثر ذكاءً وتطورا من الذكاء الاصطناعي الذي نراه من أجهزة الكمبيوتر»، مؤكدا أن هذا التطور مخيف جدا في المستقبل.