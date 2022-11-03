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الإعلامي أحمد فايق في «مصر تستطيع»: العلماء يواجهون حربا شرسة مع السرطان

كتب:

محمد أسامة رمضان
07:41 م | الخميس 03 نوفمبر 2022
الإعلامي أحمد فايق

الإعلامي أحمد فايق

قال الإعلامي أحمد فايق، إن هناك حرب شرسة يواجهها علماء وباحثين، وأناس خصصوا حياتهم لمواجهة السرطان اللعين، مرض العصر، الذي يهدد البشرية كلها، ويصيب الكثيرين، ويؤثر على حياتهم، «معظم بيتونا تعاني من هذا المرض اللعين، وفي مقدمة هؤلاء الدكتور أحمد فيصل».

وأضاف خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع»، على شاشة «dmc»، أن الدكتور أحمد فيصل يعمل في واحدة من أكبر الشركات في العالم لصناعة الدواء والعلاجات المهمة للسرطان، وواحد من أهم العلاجات عبارة عن مزيج بين الكيماوي والمضاد الحيوي، ويكون الكيماوي موجه للخلية السرطانية.

وتابع أنه بهذا الابتكار، تقل الآثار الجانبية للكيماوي، وتكاد تكون منعدمة، «وهو دا العلم الجديد، والتوجه الجديد في صناعة الدواء».

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