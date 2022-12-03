«حياة كريمة»: تنفيذ 21 مشروع ري و6 مجمعات خدمية بمركزي أشمون والشهداء

أكد علاء الدين حسن، منسق عام مبادرة «حياة كريمة» في المنوفية، الانتهاء من تنفيذ 21 مشروع ري داخل قرى مركز أشمون، بنسبة تنفيذ 67%، مشيرا إلى أن العمل ما زال مستمرا في 22 مشروعا جاري تنفيذها.

طفرة في مركز أشمون بعد مشروعات «حياة كريمة»

وأضاف منسق عام المبادرة لـ«الوطن»، أن مشروعات الري تشهد طفرة في مركزي أشمون والشهداء، للارتقاء بمستوى معيشة المواطنين في القرى، ومد يد العون لجميع المزارعين لتسهيل عمليات الزراعة لهم، من خلال تبطن الترع وتوفير المياه.

وشهدت قرى مركزي الشهداء وأشمون تطورًا ملحوظًا بفضل مشروعات المبادرة الرئاسية، والتي تعتبر من أهم وأبرز المبادرات الرئاسية التي شهدها تاريخ مصر؛ لتوحيد كل جهود الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بهدف التصدي للفقر متعدد الأبعاد وتوفير حياة كريمة بها تنمية مستدامة للفئة الأكثر احتياجا.

الانتهاء من 6 مجمعات خدمية في أشمون

وأكد العقيد أحمد سلامة، مدير مقر عام «حياة كريمة» بمحافظة المنوفية، الانتهاء من 6 مجمعات خدمية بقرى مركز الشهداء بنسبة تنفيذ 100% من هذه المشروعات، موضحاً أن العمل مستمر في مركز الشهداء للانتهاء من كل المشروعات، سواء المجمعات أو البنية التحتية على مستوى مركزي الشهداء وأشمون.

وأضاف «سلامة» لـ«الوطن»، أن المبادرة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين، من خلال توفير الخدمات في تجمعات بالوحدات القروية الأم وتخفيف العبء علي المصالح الحكومية في المدن، فضلا عن تحقيق التنمية الشاملة للتجمعات الريفية في إطار خطة المبادرة.