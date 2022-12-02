ضياء رشوان: الانتهاء من لجان المحور السياسي في الحوار الوطني و6 من «الاجتماعي»

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، المنسق العام للحوار الوطني، إن مجلس أمناء الحوار الوطني أنهى جميع لجان المحور السياسي، وحدد كل التفاصيل بشأن المقررين والمقررين المساعدين، كما انتهى من 6 لجان خاصة بالمحور المجتمعي.

أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة

وأضاف ضياء رشوان، في برنامج «مصر جديدة» المذاع عبر قناة «etc»، أن الحوار الوطني يحدد أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة، سواء فيما يخص الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والانتخابات وغلاء الأسعار وكل الأمور التي يجب أن تشهد تصورات، بجانب القضايا المتعلقة بالنظام الانتخابي وتمويل الأحزاب والعديد من القضايا الفرعية الأخرى، مشيرا إلى الاتجاه إلى دراسة الأولويات والموضوعات الرئيسية محل المناقشة.

وأوضح: «مجلس الأمناء يواصل انعقاده خلال ساعات لإكمال أعماله، ولم يرفع أعماله حتى الآن، ويجتمع على فترات متقاربة للغاية، وسوف ينهي تفاصيل لجان المحور المجتمعي، ويبدأ في طرح الأسماء التي ستتحدث في كل الأمور ذات الصلة، ولن يتم استبعاد أي طرف ممن شاركوا في الحوار وفي كل لجنة، وتم تنظيم عمل اللجان وإصدار لائحة من مجلس الأمناء حددت مدة الحديث وكل الأمور الأخرى بشأن الجلسات».

40 مقررا ومقررا مساعدا من منابر مختلفة

وأكمل: «كل تفاصيل الحوار الوطني سيجري إعلانها للرأي العام، لأن الحوار الوطني علني، وهناك آلاف من الخبرات في المجالات المختلفة تشارك في الحوار، وهناك 40 مقررا ومقررا مساعدا من منابر مختلفة، وليس هناك أي توتر ولا استبعاد ولا انسحاب، وهذه الحالة جديدة في المشهد وسوف نراها على شاشة التليفزيون».

واختتم المنسق العام للحوار الوطني: «الحوار الوطني يستهدف أن يكون هناك مجتمع سياسي في مصر يشمل كل الأطياف والألوان، والانطلاق في الحوار الوطني إقرار مؤكد بأن هناك اختلاف، لأن جميعنا ليس لونا واحدا لأن الله خلقنا مختلفين جميعا، وبالتالي هذا إقرار لانطلاق الحوار الوطني».