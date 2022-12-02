محسن محيي الدين لقناة الحياة: جلست 3 سنوات بدون عمل بعد فيلم «إسكندرية ليه» وأصبت باكتئاب

قال الفنان محسن محيي الدين، إن مسرحية «سك على بناتك»، حققت نجاحا أكثر من أفلامه مع يوسف شاهين، وأضاف خلال لقاء مع الإعلامية إيمان أبو طالب، في برنامجها «بالخط العريض» على قناة الحياة: «ظللت 3 سنوات بدون شغل بعد فيلم إسكندرية ليه، ودخلت في حالة اكتئاب».

محيي الدين: أحب عقلية زوجتي وشخصيتها

وتابع الفنان محسن محيي الدين: «أكتر ميزة أحببتها في زوجتي الفنانة نسرين، عقلها وشخصيتها».

محسن محيي الدين: والدي تمنى زواجنا

وأضاف الفنان محسن محيي الدين: «تزوجت من نسرين لأننا كنا نعرف بعضنا من الطفولة، وكان والدي يرى أن نسرين ستحتويني، وتمنى زواجنا وهو ما تم بالفعل».

وتابع: «حفل شيريهان من أسباب قرار اعتزالي أنا ونسرين، لأننا اكتشفنا زيف في المشاعر خلال الحفل، ورأينا بعض المعازيم يتكلمون في ظهر شيريهان، وبعد الاعتزال كنت أقرأ القرآن وكتب التفسير وسيناريوهات وأفكار آخرين».

وأكد أن الفنانة أنعام الجريتلي، هي من شكلت موهبته: «رتيبة الحفني ألحقتني بكورال القاهرة لأتعلم الموسيقى»، متابعا: «تقاضيت 50 قرشا في بدايات عملي بالتمثيل، وشهرتي بدأت عام 1975 من خلال فيلم علي بيه مظهر، وأول بطولة لي كانت مع المخرج العالمي يوسف شاهين وكان ذلك في فيلم إسكندرية ليه عام 1977».