جومانة مسعد: إحساسي في لحظة التكريم من الرئيس السيسي لا يوصف

أبدت جومانة مسعد المرسى، الطالبة بكلية طب الفم والأسنان بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، سعادتها بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى لها، لإنجازاتها الرياضية فى لعبة الكاراتيه وحصولها على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن شعورها لا يوصف أثناء التكريم، مضيفة: «شعرت بفخر شديد إنى واقفة بجوار الرئيس وإنه بيكرمنى».

وأضافت «جومانة»، لـ«الوطن»، أن الرئيس السيسى داعم دائماً للشباب وحافز للاجتهاد والعمل لتحقيق المستحيل، مضيفة: «الرئيس زى الأب بالضبط كنت واقفة بجواره مش قلقانة، وكلامه ليّا طمّنى وبالذات لما قال لى مبروك، وسأعمل على الحصول على ميداليات دولية بعد تشجيع وتكريم الرئيس».

طالبة «طب الفم والأسنان»: سأحقق لمصر ميدالية دولية قريباً بعد تشجيع الرئيس لي

وأوضحت أن أسرتها وأصدقاءها كانوا سعداء بتكريمها من الرئيس السيسى، وانهالت عليها التهانى من الأسرة ومن أبناء بورسعيد بالكامل بعد مشاهدتهم التكريم، مؤكدة أن هذا التكريم مشجع لكل الشباب فى كل المجالات، سواء الرياضة أو المجالات العلمية. ووجهت الشكر لشقيقتها الكبرى، لكونها من علَّمها لعبة الكاراتيه، وكانت دائماً سنداً وداعماً لها، مضيفة: «سأحقق لمصر ميدالية دولية قريباً».

وأشارت إلى أن جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، بقيادة الدكتور يحيى المشد، رئيس الجامعة، كانت حريصة على دعمها فى لعبة الكاراتيه، ودائماً ما يقفون بجوارها ويدعمونها فى تحقيق أحلامها فى المجالات الرياضية، بجانب الاهتمام بمجال تخصصى وهو طب الفم والأسنان، ويحاولون مساعدتها فى الجمع بين الرياضة والدراسة فى آن واحد.