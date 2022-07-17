تعرف على كليات ومصاريف جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

مع قرب انتهاء ماراثون امتحانات الثانوية العامة يسعى العديد من أولياء الأمور في البحث عن عددا من الجامعات والمعاهد الخاصة والتي منها جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، والتي تقع على الطريق الدولي الساحلي «كفر الشيخ ودمياط» بمدينة جمصة.

تنسيق جامعة الدلتا

ويسعى أولياء الأمور في الوقت الراهن إلى معرفة تنسيق جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، وهو ما سيعلن عنه تنسيق القبول لطلاب الثانوية العامة مركزيا من خلال الموقع الإلكتروني لأمانة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية فور الإعلان عن فتح التسجيل بموقع وزارة التربية والتعليم.

كليات جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

وتضم جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا 8 كليات وهي «الهندسة، الصيدلة، الطب البشري، طب الأسنان، العلاج الطبيعي، إدارة الأعمال، تكنولوجيا العلوم الصحية، الذكاء الاصطناعي».

عدد طلاب جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا

يذكر أن العمل بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا قد بدأ عام 2011 ويصل عدد الطلاب الذين يلتحقون بها إلى 1543، كما قدرت مصاريف العام الدراسي الماضي بما يقرب من 112.750 ألف جنيه.

مصاريف كليات جامعة الدلتا

وتكون مصاريف كليات جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا على النحو التالي، كلية الهندسة والتي بدأ العمل بها منذ عام 2007، 71 ألف جنيه لكلية الصيدلة 95625 جنيها كلية العلاج الطبيعي 77500 جنيها إدارة الأعمال 55500 جنيها.

كان قد وافق مجلس الوزراء على إنشاء 4 كليات جديدة بجامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا، هي «الطب البيطري، الدراسات القانونية، والدراسات العليا للعلوم البيئية، والتمريض».