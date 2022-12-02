«المحافظين البريطاني» لقناة القاهرة الإخبارية: الحكومة تواجه العديد من التحديات الاقتصادية والسياسية

قالت سامية الأطرش، عضو حزب المحافظين البريطاني، إن حكومة «المحافظين» تواجه العديد من التحديات سواء اقتصادية أو سياسية.

وأضافت خلال مداخلة ببرنامج «10 داونينج ستريت» الذي تقدمه الإعلامية جمانة هاشم على قناة القاهرة الإخبارية، أن الحكومة تعمل تحت آراء كثيرة وتتخذ قراراتها من قبل أناس ملمين بالقضايا السياسية المختلفة وليس من جانب سوناك رئيس الوزراء فقط؛ لأن السياسة بالنسبة لأي حكومة تقوم على آراء مختلفة وخبرات كثيرة.

علاقة بريطانيا بالصين

وتابعت أن هناك قضايا جوهرية تواجه الحكومة البريطانية؛ منها العلاقة مع أوروبا وهل تحافظ بريطانيا على علاقتها مع الصين على حساب علاقتها بالولايات المتحدة الأمريكية: «يجب أن نعرف أن الحليف الرئيسي لبريطانيا هو أمريكا، ولكن العمل على أن تكون الولايات المتحدة هي القطب الأوحد في أن تسير أمور العالم هذا هو الخطأ».