الحجر الزراعي: نجحنا في فتح 70 سوقا دولية لتصدير المنتجات المحلية

قال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، إن الموالح المصرية تصدر لأول مرة في السوق الفلبينية من خلال بروتوكول التصدير، لافتا إلى أن عملية فتح السوق هي عملية معقدة تتم بين الحجر الزراعي للبلدين المصدر والمستورد، خاصة وأنه عملية فنية تليها خطوات تجارية.

الملفات الفنية الخاصة بالموالح

وأوضح «العطار» في مداخلة هاتفية لبرنامج «المصري أفندي» المذاع على فضائية «المحور» مع الإعلامي محمد علي خير، أن مصر منذ 2016 وهي تطلب من الفلبين تصدير الموالح، وتم تقديم جميع الملفات الفنية الخاصة بالموالح والأصناف والأمراض التي تصيبها، مشيرا إلى أن الجانب الفلبيني درس مخاطر الآفات وهي من الدراسات الحساسة التي تستغرق وقتا، وبعدها زار وفد فلبيني الأراضي المصرية للتأكد من نظم التصدير.

الجانب الفلبيني اشترط خلو المحاصيل من أي آفات حجرية

وأشار الدكتور أحمد العطار إلى أن الجانب الفلبيني اشترط خلو المحاصيل من أي آفات حجرية وفي حال ظهورها في أي شحنة سيتم إيقاف الاستيراد من البلد بالكامل، ولكن تم التفاوض على الشرط بعد زيارتهم لمصر واطلاعهم على آليات عمل المنظومة الحجرية.

فتح 70 سوقا دوليا في التصدير

وأكد رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة، أن مصر حاليا تعمل على التنسيق مع دول شرق آسيا من أجل التصدير، بالإضافة لأمريكا، لافتا إلى أنه في خلال الـ5 سنوات الأخيرة نجحت مصر في فتح 70 سوقا دولية في التصدير.