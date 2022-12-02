«متحدث الزراعة»: دول العالم تشيد بجودة المنتج الزراعي المصري «فيديو»

علّق الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، على فتح السوق الفلبينية أمام الصادرات الزراعية المصرية من الموالح لأول مرة، بعد مفاوضات فنية مكثفة استمرت لأكثر من 5 أعوام.

تعظيم الإنتاج الزراعي

وقال القرش خلال مداخلة هاتفية عبر قناة نشرة الأخبار على قناة dmc، إنّ الدولة المصرية تهتم بتعظيم الإنتاج الزراعي وزيادة القدرة الإنتاجية والجودة بالنسبة للأراضي الزراعية، وبالتالي، فإن الدولة تحرص على فتح آفاق جديدة وفرص تسويقية جديدة لتعظيم دور الصادرات الزراعية بالنسبة للاقتصاد الكلي للدولة المصرية.

التوسع في الصادرات

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «نصدر ما يفيض ولدينا فرصة كبيرة من أجل التوسع في الصادرات، وبخاصة أن الدولة المصرية أثبتت كفاءة وجودة فيما يتعلق بالمنتج، والعالم يشيد بجودة المنتج الزراعي المصري، ولدينا فرص تصديرية جيدة».

وتابع: «منذ بداية العام وحتى الآن، تجاوزت صادراتنا 5.6 مليون طن، وهذا الأمر يمثل فرصة إيجابية جيدة، وفتح السوق الفلبينية يساهم بشكل كبير في زيادة الفرص التصديرية، ونعمل على محورين وهما فتح آفاق تسويقية جديدة والتنسيق مع مختلف دول العالم، كما نعمل على زيادة الأصناف التي نصدرها للأسواق التي نتعامل معها، للحفاظ على التنوع في التعامل مع هذه الأسواق، وهذا الأمر نجحنا فيه بشكل كبير».