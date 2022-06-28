الهلال الأحمر لـ«الحجيج»: تجنبوا شرب السوائل التي تحتوي على كافيين

تزامنا مع سفر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، وجهت جمعية الهلال الأحمر المصري العديد من النصائح للحجاج، ومنها الحرص على استخدام المظلة للوقاية من ضربات الشمس.

نصائح الهلال الأحمر للحجاج أثناء أداء المناسك

وأضافت جمعية الهلال الأحمر، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أنه على الحجاج الالتزام بما يلي:

- الحرص على شرب 6 إلى 8 أكواب مياه وتناول السوائل على مدار اليوم، لأن الجسم يتكون من 70% مياه، ومع ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة خاصة في ساعات الظهير يفقد كميات كبيرة منها، لذا يجب شرب السوائل بكثرة.

- الحماية من أشعة الشمس، لتجنب التعرض للإنهاك الحراري أو ضربة شمس.

- على الحجاج تجنب شرب السوائل التي تحتوي على كافيين، لأنها تزيد من معدل فقدان الجسم للمياه.

من جانبها، أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن حجاج 7 محافظات يتجهون إلى مكة المكرمة، اليوم الثلاثاء، بواقع 92 حاجا من سوهاج، ومن قنا 88 حاجا، والأقصر 43 حاجا، وأسوان 90 حاجا، والبحر الأحمر41، وأسيوط 92، والوادي الجديد 41، ليصبح إجمالى عدد حجاج الجمعيات الأهلية المسافرين اليوم 487 شخصا.

سفر حجاج كفر الشيخ وشمال سيناء غدا

وأشارت وزارة التضامن الاجتماعي في تقرير، حصلت «الوطن» على نسخة منه، إلى أن غدا الأربعاء، 29 يونيو، سيتوجه حجاج محافظتي كفر الشيخ وشمال سيناء إلى مكة المكرمة، بينما يتوجه حجاج الإسكندرية ومطروح والمؤسسة المركزية إلى المدينة المنورة غدا، لافتة إلى أن آخر موعد لوصول الأفواج إلى الأراضي المقدسة، السبت 2 يوليو المقبل.

واكدت الوزارة الانتهاء من كل التفاصيل المتعلقة بموسم الحج لهذا العام.