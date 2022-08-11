انتعاش أسعار قهوة أرابيكا عالميا.. مستوى لم تشهده الأسواق منذ شهر

قالت مؤسسة تريدينج إيكونوميكس، إنه جرى تداول عقود قهوة أرابيكا الآجلة حول 2.2 دولار للرطل (450 جرام تقريبا)، وهو مستوى لم تشهده الأسواق خلال شهر تقريبا، إذ جاء مدعومًا بالمخزونات المحدودة والمخاوف المستمرة بشأن انخفاض عائدات البن في البرازيل.

تراجع مخزون القهوة

وأشارت أحدث البيانات إلى أن مخزونات القهوة انخفضت إلى أدنى مستوى جديد في 23 عامًا عند 591،959 كيسًا، وهو أدنى مستوى منذ عام 1999.

ووصلت القهوة إلى أعلى مستوى لها في 10 سنوات تقريبًا عند 2.6 دولار في أوائل فبراير الماضي، بينما يمكن توقع المزيد من الزخم الصعودي هذا العام، بالنظر إلى التوقعات الصعودية للسلعة.

استهلاك عالمي أكثر قوة

وخفضت منظمة القهوة الدولية (ICO) تقديرها العالمي لعام 2020/21 إلى عجز قدره 3.13 مليون كيس من التقدير السابق لفائض +1.2 مليون كيس، كما خفضت المنظمة توقعاتها للإنتاج العالمي مع الإشارة إلى استهلاك عالمي أكثر قوة.

وبحسب مؤسسة تريدينج إيكونوميكس، فإنّ من المتوقع أن يجرى تداول القهوة عند 2.1 دولار للرطل بنهاية هذا الربع، ونحو 2.3 دولار في غضون 12 شهرًا.

تاريخيا، وصلت القهوة إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 339.86 في أبريل من عام 1977.

وتعد قهوة أرابيكا هي المعيار العالمي لعقود القهوة الآجلة التي يجرى تداولها في بورصة إنتركونتيننتال (ICE).

وتمثل أرابيكا 75% من الإنتاج العالمي، وتزرع في الغالب في البرازيل التي تمثل 40% من إجمالي المعروض في العالم، تليها كولومبيا.

في المقابل تمثل قهوة روبوستا (Robusta) النسبة المتبقية البالغة 25%، ويتم إنتاجها في الغالب في فيتنام، التي تمثل 15% من الإمداد العالمي، تليها وإندونيسيا.

وتشمل قائمة المصدرين الرئيسيين الآخرين كلا من بيرو والهند وأوغندا وإثيوبيا والمكسيك وكوت إيفوار.