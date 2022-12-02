أول معيد كفيف بكلية الإعلام لـ«مصر تستطيع»: خضعت لـ27 جراحة.. ووالدتي سبب نجاحي

قال أحمد عبدالمنعم، أول معيد في كلية الإعلام من متحدي الإعاقة البصرية، إن حلمه أن يكون أستاذا وعميدا لكلية الإعلام جامعة القاهرة: «جامعة القاهرة هي الأعرق والأكبر والأولى على مستوى مصر، وكوني أنتسب لكلية متيم بها منذ الطفولة يشعرني بالفخر والرضا، وهو اللي بيمنحني دايما الطاقة، ووالدتي هي المحرك لي في حياتي ومن غيرها مكنتش أقدر أحقق أي حاجة».

أحمد: والدتي نموذج يحتذى به لأي أم مصرية

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع» الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق على شاشة «dmc»: «والدتي نموذج يحتذى به لأي أم مصرية، وأمهات مصر عموما عظيمات، ومرت بظروف صعبة، وكانت هي الأب والأم، إذ توفي والدي منذ صغري، ولم يترك لنا شيئا سوى المعاش لأنه توفي وهو صغير في السن، وكان يعمل مدرسا، ما دفعها للعمل من أجل تربيتي وإخوتي».

وتابع: «أجريت 27 عملية جراحية على أمل أني أرى مرة أخرى، أنا فقدت البصر تدريجيا، وحصل لي حادثة وعمري 8 سنوات وإلى الآن تلح عليَّ لإجراء عمليات أخرى، إلا أني راضي بوضعي، وأما فشلت آخر عملية سألتني، نفسك في إيه قلتلها نفسي أبقى أول جمهورية في الثانوية العامة وأبقى أول في كلية الإعلام، قالتلي يعني مش نفسك تشوف قلتلها لا، مش دا المهم عندي».

واستطرد: «أمي لم تتأخر عليَّ أو على أخوتي، وهي أطيب وأحن قلب في الدنيا وممكن تضحي بحاجات كتير وتنسى نفسها بس المهم نبقى مبسوطين».