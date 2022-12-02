الإعلامي أحمد فايق عن ظاهرة سير الحيوانات بشكل دائري في الصين: مرض ناتج عن بكتيريا

قال الإعلامي أحمد فايق، إن الرأي العام العلمي العالمي مشغول مؤخرا بمجموعة فيديوهات ظهرت في الصين ولها الكثير من التحليلات لأنها غريبة إلى حد ما؛ فمنذ فترة ظهرت مئات الأغنام تسير في شكل دائري، ولمدة 12 يوما متصلة، في نفس اتجاه عقارب الساعة في منطقة منغوليا الداخلية بشمال الصين.

سير الحيوانات بشكل دائري

وأضاف خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع» على شاشة «dmc»، أن الظاهرة موجودة في كثير من الحيوانات وحتى الأسماك والحشرات؛ ففكرة أن تسير الحيوانات بشكل دائري ليست جديدة لكن زاد اهتمام الناس بسبب استمرار هذه العملية لمدة 12 يوما كاملة، وهو أمر غريب على الجميع: «هناك داء يصيب الحيوانات اسمه الدوران بسبب نوع من البكتيريا، ويجعلها تدور بشكل دائري مع عقارب الساعة».

البكتيريا تصيب من 1 إلى 10% من الحيوانات

وتابع: «الأغنام في الصين أخذت اهتماما أكبر بسبب أن أحد العلماء قال إن البكتيريا عندما تصيب الحيوانات فهي تصيب من 1% إلى 10% فقط من القطيع، لكن هذه الظاهرة الغريبة تظهر على القطيع بأكمله، وبعض العلماء قالوا إن هذه الحيوانات تعاني من ضغط نفسي أو اكتئاب، إلا أن هناك تفسيرات غير علمية على الإطلاق والبعض قال إنه تغيير في المجال الكهرومغناطيسي في العالم ومقدمة لقيام الساعة وهو أمر غير صحيح على الإطلاق».