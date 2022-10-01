رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022 والخطوات

مع بداية كل شهر، يكون من المستحق دفع الفواتير للخدمات الحكومية، إذ ترتفع عمليات البحث عبر المحركات العالمية مثل «جوجل» عن رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022 من الشركة المصرية للاتصالات التي تتيح معرفة قيمتها أون لاين.

وننشر في السطور التالية، رابط وخطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022 من الشركة المصرية للاتصالات وطرق الدفع اونلاين.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022

ويمكن للراغبين في الاطلاع عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022، الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات من خلال الهاتف الذكي أو أجهزة الكمبيوتر.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

- ويمكن بعد الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات، الاستعلام عن قيمة فاتورة التليفون الأرضي.

- اختيار خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون

- يتم إدخال كود المحافظة، ورقم الهاتف الأرضي، وأخيرًا النقر على «اظهر الفواتير».

- ويتيح شركة المصرية للاتصالات إمكانية دفع فاتورة التليفون الأرضي سواء بطاقات الائتمان، أو من خلال شركات التحصيل الإلكتروني والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

طرق دفع الفاتورة عبر المصرية للاتصالات

بعد الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي، يمكن دفعها الكترونيًا، وذلك تيسيرًا على المتقدمين عبر عدة طرق وهي كالتالي:

- تتيح الشركة دفع قيم فاتورة التليفون الأرضي، من خلال بطاقات الائتمان أو الفيزا كارت، حيث يجب النقر على أيقونة «السداد».

سوف يطلب منك اختيار طريقة الدفع، سواء عبر الفيزا أو بطاقة الائتمان، ثم يتم إدخال البريد الإلكتروني، والبيانات المطلوبة من الكارت، ليتم الخصم قيمة الفاتورة، ليتمم بها عملية السداد.

وفضلاً عن الفيزا كارد يمكن دفع الفواتير أيضًا من خلال المنافذ في شركات التحصيل الإلكتروني والفيزا كارد من خلال الموقع الخاص بالشركة، أو من خلال الذهاب إلى مقر الشركة ودفعها.