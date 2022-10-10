خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022.. اعرفها

بالتزامن مع انتهاء الثلث الأول من شهر أكتوبر، يبحث الكثيرون عن طرق الاستعلام عن قيمة الفواتير، ومنها خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022 حتى لا يتعرض المستخدم لفصل الخدمة مؤقتا أو دفع غرامات نتيجة تراكم قيمة الفواتير أو حتى فصل الخدمة نهائيًا، الأمر الذي سيؤدى إلى قطع الإنترنت.

نرصد في السطور التالية، خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022 من الشركة المصرية للاتصالات وطرق الدفع أونلاين.

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي شهر أكتوبر 2022

ولمستخدمي خطوط التليفون الأرضي الاستعلام عن فاتورة التليفون الخاصة بشهر أكتوبر 2022، الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات، ويمكن الدخول بشكل مباشر من هنـــا.

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

بعد الدخول على موقع الشركة سيكون على المستخدم اتباع بعض الخطوات لمعرفة قيمة الفاتورة تتلخص في الآتي:

- الضغط على خدمة الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.

- يتم إدخال كود المحافظة، ورقم الهاتف الأرضي، وأخيرًا النقر على «اظهر الفواتير».

- ويتيح شركة المصرية للاتصالات إمكانية دفع فاتورة التليفون الأرضي سواء بطاقات الائتمان، أو من خلال شركات التحصيل الإلكتروني والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

طرق دفع الفاتورة عبر المصرية للاتصالات

وهناك أكثر من طريقة لدفع قيمة الفاتورة اونلاين تسهيلا على المستخدمين، وهي من خلال الاتي:

يمكن دفع قيمة فاتورة التليفون الأرضي، من خلال بطاقات الائتمان أو الفيزا كارت، حيث يجب النقر على أيقونة «السداد».

سوف يطلب منك اختيار طريقة الدفع، سواء عبر الفيزا أو بطاقة الائتمان، ثم يتم إدخال البريد الإلكتروني، والبيانات المطلوبة من الكارت، ليتم الخصم قيمة الفاتورة، ليتمم بها عملية السداد.

وفضلاً عن الفيزا كارد يمكن دفع الفواتير أيضًا من خلال المنافذ في شركات التحصيل الإلكتروني والفيزا كارد من خلال الموقع الخاص بالشركة، أو من خلال الذهاب إلى مقر الشركة ودفعها.